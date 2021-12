TOTTI E’ COME LA SORA CAMILLA: TUTTI LO VOGLIONO, NESSUNO SE LO PIGLIA - DOPO FRIEDKIN, IL CAPITANO INCONTRA ANCHE IL SINDACO GUALTIERI CHE RIVELA: “HO INVITATO TOTTI IN CAMPIDOGLIO, LO VORREI NELLA MIA SQUADRA. LUI MI HA DETTO CHE…” – IN FUTURO IL "PUPONE" POTREBBE RIENTRARE ANCHE NELLA ROMA...

"L’ho incontrato durante Roma Inter, occasione non fausta ma è stata un’emozione anche per me poterlo vedere dal vivo", le parole del neo Sindaco di Roma

Lo vogliono tutti, da sempre. Ora anche al Campidoglio. A rivelarlo è stato ieri il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Stiamo parlando ovviamente di Totti. “Se vorrei Francesco nella mia squadra? E’ un numero uno.

L’ho incontrato durante Roma Inter, occasione non fausta ma è stata un’emozione anche per me poterlo vedere dal vivo. L’ho invitato a venirmi a trovare in Campidoglio, ha detto che ci sentiamo dopo le feste”. Questa la confessione di Gualtieri al Tg2 Post. Un invito speciale per Totti che in un prossimo futuro potrebbe rientrare anche nella Roma dopo il riavvicinamento avvenuto poche settimane fa con i Friedkin.

