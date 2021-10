TOTTI UBER ALLES! IL CAPITANO SARÀ DI NUOVO IL VOLTO DI VOLKSWAGEN: ACCORDO PER UN MILIONE DI EURO – IL PUPONE SARA’ TESTIMONIAL DELLE AUTO ELETTRICHE DEL COLOSSO TEDESCO. ANCHE NEL 2013 TOTTI ASSIEME A TUTTA LA SQUADRA PRESTÒ IL VOLTO PER LA PUBBLICITÀ DI UNA MACCHINA DELLA CASA AUTOMOBILISTICA TEUTONICA…

Da ilmessaggero.it

Francesco Totti tornerà, di nuovo, nelle case degli italiani e lo farà come testimonial della Volkswagen, esattamente come successe nel 2013, quando l'ex capitano della Roma assieme a tutta la squadra prestò il volto per la pubblicità di una macchina del colosso tedesco. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'ex numero 10 giallorosso ha siglato un accordo per un milione di euro con la casa automobilistica per nuovi spot, che saranno visibili dal 2022, anche se non si sa ancora per quale modello di macchina green.

