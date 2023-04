TRABALLA LA PANCHINA DI SIMONE INZAGHI – IN CASO DI FIGURACCIA EUROPEA E’ PRONTO IL TECNICO DELLA PRIMAVERA CHIVU (SENZA ESCLUDERE L’IPOTESI ZENGA) – SIMONE HA LA POSSIBILITÀ DI TENERSI L'INTER SOLO CHIUDENDO TRA LE PRIME QUATTRO IN SERIE A E ARRIVANDO ALLA FINALE DI CHAMPIONS A ISTANBUL. PER LA PROSSIMA STAGIONE CIRCOLANO DIVERSI NOMI. IL FAVORITO E’…

Estratto da gazzetta.it

simone inzaghi

La decima sconfitta in 28 giornate di campionato, la prospettiva di non entrare tra le prime quattro in campionato e l'incubo di vivere un finale di stagione con gli stessi risultati dell'ultimo mese, portano la dirigenza dell'Inter a riflettere non solo sul futuro, ma anche sul presente di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

(...)

Premesso che in questo momento Marotta, Ausilio e Baccin sono perplessi di fronte alla piega che ha preso la situazione, al ripetersi di certi errori, sottoporta e in difesa, agli atteggiamenti sbagliati in campo e alla mancata reazione ogni volta che la squadra va sotto nel punteggio, i dirigenti devono "fare" i dirigenti. Stamani si sono presentati alla Pinetina per assistere all'allenamento diviso in gruppi (Dimarco ha lavorato con discreta intensità e martedì sera sarà disponibile; Skriniar ha corso in campo: può essere convocato a Salerno o a Lisbona) e per pranzare con Inzaghi. Niente processi (ormai...), niente di diverso dal solito: hanno analizzato con il tecnico la sconfitta e soprattutto come andare avanti adesso, evitando la terza sconfitta su tre contro la Juventus in questa stagione.

marotta inzaghi

(…) Se invece al Da Luz andasse male (o malissimo), è impossibile escludere a priori un terremoto. Che ripetiamolo, non è nel dna dell'a.d. Marotta, ma che a quel punto potrebbe essere l'unico modo per rimettere la barca in linea di galleggiamento. Stiamo naturalmente parlando di un traghettatore, di un tecnico che guiderebbe Lautaro e compagni fino al termine della stagione: Chivu, l'allenatore della Primavera, è un'opzione; Cambiasso si è tirato fuori; Zenga una soluzione dettata soprattutto dal suo amore per l'Inter. Ma anche lui accetterebbe di mettersi in gioco per una manciata di incontri senza avere certezze (tutt'altro...) sulla permanenza nel 2023-24? Ecco perché chiudere il 2022-23 con Inzaghi in panchina sarebbe la soluzione più semplice. Ma a decidere saranno i prossimi 270 minuti.

roberto de zerbi

Simone ha la possibilità di tenersi l'Inter solo chiudendo tra le prime quattro in Serie A e arrivando alla finale di Champions a Istanbul. Altrimenti la sua strada e quella dell'Inter si separeranno con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto. Il grande favorito per guidare i nerazzurri il prossimo anno è Roberto De Zerbi, sotto contratto con il Brighton