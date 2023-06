TRAGEDIA NEL CICLISMO – SE NE VA A 26 ANNI GINO MADER: IERI ERA PRECIPITATO IN UN BURRONE A VELOCITA’ ALTISSIMA DURANTE IL GIRO DELLA SVIZZERA – IL CICLISTA ELVETICO ERA STATO RIANIMATO SUBITO DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE E RICOVERATO IN GRAVISSIME CONDIZIONI ALL'OSPEDALE DI COIRA – LO STRUGGENTE SALUTO DELLA SUA SQUADRA, IL TEAM BAHRAIN...

Da corrieredellosport.it

Non ce l'ha fatta Gino Mader, corridore elvetico morto dopo essere uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima. A darne notizia la sua squadra, il Team Bahrain. Mader, 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribile incidente e ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Coira.

gino mader

"Gino ha perso la battaglia per riprendersi dalle gravi ferite subite - ha scritto il team del corridore svizzero in un lungo saluto sulla propria pagina web -. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia di Gino e le persone care in questo momento incredibilmente difficile. Nonostante gli sforzi dell'eccezionale personale medico dell'ospedale di Coira, Gino non è riuscito a superare questa sua ultima e più grande sfida.

Alle 11:30 abbiamo salutato una delle luci brillanti della nostra squadra. Gino è stato un atleta straordinario, un esempio di determinazione, un membro stimato della nostra squadra e di tutta la comunità ciclistica. Il suo talento, la sua dedizione e la sua passione per questo sport ci hanno ispirato tutti. Gino, grazie per la luce, la gioia, e le risate che ci hai portato tutti, ci mancherai come cavaliere e come persona".

Le parole dedicate a Mader dall'ad della squadra

Queste invece le parole di Milan Erzen, amministratore delegato del Team Bahrain: "Siamo devastati dalla perdita del nostro eccezionale ciclista, Gino Mader. Il suo talento, la sua dedizione e il suo entusiasmo sono stati d'ispirazione per tutti noi. Non solo era un ciclista di grande talento, ma una grande persona in bicicletta.

gino mader

Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e i nostri pensieri sono con loro in questo momento difficile. Bahrain Victorious gareggerà in suo onore, mantenendo la sua memoria su ogni strada in cui gareggeremo. Siamo determinati a mostrare lo spirito e la passione di Gino e rimarrà sempre parte integrante del nostro team".