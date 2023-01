6 gen 2023 18:24

UNA TRANS NON È PER SEMPRE! – KYLIAN MBAPPÉ SI È GIÀ ROTTO LE PALLE DELLA MODELLA TRANSGENDER INES RAU: AVREBBE CHIUSO LA RELAZIONE CHE HA SCANDALIZZATO IL MONDO, PER UNA STORIA PIÙ “TRADIZIONALE” CON UN’ALTRA MODELLA – SI TRATTA DELLA BOMBASTICA STEPHANIE ROSE BERTRAM, EX COMPAGNA DI VAN DER WIEL – IN PASSATO, AL BOMBER FRANCESE ERA STATO ATTRIBUITO UN FLIRT, MAI CONFERMATO, ANCHE CON UN’ITALIANA, MARIALUISA JACOBELLI (FIGLIA DEL GIORNALISTA XAVIER)