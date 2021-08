UNA TRATTATIVA “LOCA” – LA JUVENTUS E IL SASSUOLO HANNO RAGGIUNTO L’ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MANUEL LOCATELLI, MA A SORPRENDERE È LA MODALITÀ: DOPO MESI DI TIRA E MOLLA, TRA OFFERTE RIFIUTATE E RILANCI, LO "SCANSUOLO" SI ACCONTENTA DI UN PRESTITO BIENNALE GRATUITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 35 MILIONI, PAGABILI IN 5 ANNI (BISOGNA ANDARCI COMODI: LA JUVENTUS NON HA SOLDI DA SPENDERE) – I MIGLIORI TWEET…

Avendo condizionato l'obbligo a una condizione (seppur facile da raggiungere) non posso nemmeno cedere il credito.

Da www.gianlucadimarzio.com

locatelli juve

Dopo tanta attesa e una trattativa che dura da mesi, c'è l'accordo tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. L'incontro di oggi all'ora di pranzo tra le società ha dato esito positivo e adesso può arrivare la chiusura definitiva dell'affare. L'obiettivo della Juventus adesso è quello di formalizzare il tutto il prima possibile, così da poter regalare a Massimiliano Allegri il centrocampista in tempo per il campionato.

Le cifre

Sulla base economica era ormai stata trovata l'intesa tra prestito e riscatto del giocatore. La differenza stava nella formula, visto che il Sassuolo voleva un prestito annuale con obbligo di riscatto, mentre la Juventus ne proponeva uno biennale con diritto.

MEME LOCATELLI JUVE

Così la Juventus si è presentata all'incontro cambiando la propria offerta: prestito biennale con riscatto obbligatorio al secondo anno, che può scattare già alla prima stagione in caso di qualificazione in Champions League.

L'intesa alla fine è stata raggiunta. Il giocatore andrà alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto incondizionato (di fatto scatterà al primo punto fatto durante il girone di ritorno della stagione 2022/2023) a 35 milioni tra parte fissa e bonus (alcuni anche difficili da raggiungere). Si tratta di un prestito biennale, che dovrebbe essere gratuito. Non è stata inclusa invece la clausola del riscatto dopo la prima stagione in caso di qualificazione in Champions dei bianconeri. Il Sassuolo, inoltre, avrà una percentuale tra il 10 e il 20 per centro (a seconda di determinate condizioni) sulla futura rivendita.

manuel locatelli

Nel tardo pomeriggio dovrebbero essere stilati i contratti tra i club. Formalmente, però, prima di sancire il passaggio alla Juventus, Locatelli dovrà firmare un rinnovo con il Sassuolo visto che è in scadenza nel 2023. Fondamentale per trovare l'accordo è stata la volontà del giocatore, che non ha mai nascosto il suo desiderio di poter vestire il bianconero.

locatelli sassuolo 3

Adesso le due società sono al lavoro per formalizzare il prima possibile il passaggio di Locatelli e le visite mediche. La Juventus, infatti, vuole poter consegnare il fresco campione d'Europa ad Allegri il prima possibile.

Ora è questione solamente di tempo per l'ufficializzazione. Dopo un'estate di trattative, l'attesa è quasi finita. Locatelli giocherà alla Juventus. Un colpo studiato e preparato mesi fa, quando il centrocampista era nel pieno dell'avventura azzurra.

locatelli sassuolo 4 MEME LOCATELLI JUVE manuel locatelli nazionale1 locatelli de zerbi Locatelli Coca Cola locatelli locatelli milan 2 locatelli milan 1 locatelli milan 3 locatelli sassuolo 1 locatelli sassuolo 2 MEME LOCATELLI JUVE