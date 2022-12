TREZEGUET DICE CHE SE LA JUVE LO CHIAMASSE LUI SAREBBE PRONTO A TORNARE. PANATTA LO FULMINA: “SÌ, MA PE’ FAR CHE?” – NON DITE A PIZZUL CHE ADANI SI ALZA PURE DI NOTTE PER VEDERE LE PARTITE DELLA COPPA LIBERTADORES - LE BATTUTE DI FIORELLO SULLA FRANCIA E SUL GESTO DEL “CANGURO” DELL’ALLENATORE AUSTRALIANO - IL CT DELLA SPAGNA LUIS ENRIQUE SI ANNOIA NEL GUARDARE IL MONDIALE. COLPA DELLE 6 UOVA CHE MANGIA A CENA? NO, DEGLI… - VIDEO

panatta

LE VERONICHE DI ADRIANO – Al Circolo dei Mondiali ci voleva Adriano Panatta (in coppia con Antonello Piroso) per magnificare l’arte del cazzeggio: “Trezeguet ha riferito che se la Juve lo chiamasse lui sarebbe pronto a tornare? Sì, ma per fa che?”

METTETE UN FIORELLO NEL VOSTRO MONDIALE “La Francia ha perso con la Tunisia. Annullato il gol di Griezmann. Sapete chi c’era al Var? Giorgia Meloni”. Fiorello, a “Aspettando Viva Rai 2”, ironizza sulle recenti polemiche tra Macron e Donna Giorgia e poi, con la voce di La Russa, scherza sulla notizia della baguette diventata patrimonio dell’Unesco: “Non si può sentire, l’unico pane da uomo è il pane di Altamura che al venticinquesimo giorno lo puoi usare come ruota di scorta della macchina”. Allo showman non è sfuggito il gesto alla Sora Lella dell’allenatore australiano Arnold. “Un signore, ha fatto il famoso gesto del canguro…”

arnold

"MACHU" PIZZUL – "Devo ammettere una certa invidia per l’entusiasmo di Adani. Io quando facevo le telecronache non vedevo l’ora che finisse la partita…". La voce Rai Bruno Pizzul, grande amante della pennichella, interviene sull’adrenalinico Adani che al riposo notturno preferisce la Libertadores. “Per noi nottambuli che amiamo il calcio la Coppa Libertadores è un’ossessione. Ci alziamo di notte per vedere le partite”

PARA QUESTA! “Szczesny è talmente in forma che ha respinto anche le dimissioni del cda della Juve” (da “Unfair Play”)

NON C’E’ BIANCO SENZA NERO, NON C’E’ JUVE SENZA DEL PIERO - “Mi dispiace per l’infortunio. Se Neymar vuole, gli presto la mia caviglia. Vorrei vederlo in campo”. Alessandro Del Piero manda un messaggio all’attaccante brasiliano, maltrattato dai difensori serbi, e aspetta una chiamata dalla Juve. Sì, ma pe’ far che?, direbbe Panatta. Molti tifosi si augurano di vederlo al posto di Nedved nel ruolo di vicepresidente ma al momento non c’è nulla di concreto…

del piero

LUISITO! E TUTTO IL RESTO E’ NOIA – Il ct della Spagna Luis Enrique su Twitch confessa di annoiarsi nel guardare il Mondiale. Colpa delle 6 uova che mangia a cena? No, degli allenatori troppo catenacciari: “In tanti attaccano solo quando sono sotto nel risultato. La prima cosa che dovremmo insegnare agli allenatori è che si tratta di uno spettacolo...”. Sì, ma alla fine vincere è l'unica cosa che conta.

szczesny

trezeguet panatta 1 luis enrique

messi adani

ADANI 3 LELE ADANI IN MUTANDE BRUNO PIZZUL adani