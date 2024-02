14 feb 2024 16:17

IL TRIBUNALE DI AMSTERDAM HA CONDANNATO IL CALCIATORE DELLO SPARTAK MOSCA, QUINCY PROMES, A 6 ANNI DI RECLUSIONE PER AVER IMPORTATO PIÙ DI 1.363 CHILI DI COCAINA DAL BRASILE NEL 2020 - MA ALL'ATTACCANTE "ORANJE" NON PUO' FREGAR MENO DELLA CONDANNA: SI SENTE "INTOCCABILE" FINCHE' SI TROVA IN RUSSIA, VISTO CHE IL PAESE NON HA UN TRATTATO DI ESTRADIZIONE CON I PAESI BASSI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE L'ATTACCANTE RIESCE A "DRIBBLARE" LA LEGGE OLANDESE: IN PASSATO ERA STATO CONDANNATO A 18 MESI DI RECLUSIONE PER…