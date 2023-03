TRIPLICE FISCHIO: MARCO SERRA SARÀ DEFERITO, A UN ARBITRO NON SUCCEDE DAI TEMPI DI CALCIOPOLI – SECONDO "IL CORRIERE DELLO SPORT", CHE AVEVA INVITATO A PUNIRE IL QUARTO UOMO DI CREMONESE-ROMA E ASSOLVERE MOURINHO, L’ARBITRO POTREBBE ESSERE SQUALIFICATO PER MOLTO TEMPO E USCIRE PER SEMPRE DAI QUADRI DI SERIE A E B - PER MOURINHO, CHE STASERA SARÀ IN PANCHINA CONTRO LA JUVE, SI PREANNUNCIA UNA RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA A UN TURNO...

La Corte sportiva d’appello ha sospeso le due giornate di squalifica dell’allenatore della Roma, José Mourihno. La deposizione resa telematica dal quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra, non ha convinto, occorrerà risentirlo. La Corte di fatto rinvia la decisione perché desidera approfondire i fatti e aspettare la chiusura dell’indagine aperta dalla Procura Figc. Si deciderà tutto il 10 marzo prossimo.

Il Corriere dello Sport scrive della vicenda con Roberto Maida.

“La sospensiva spiega molto, se non tutto, di ciò che è successo martedì scorso. Evidentemente Mourinho, non nuovo a proteste vivaci, non si era inventato nulla a proposito del comportamento di Serra. La Roma, rappresentata in giudizio dagli avvocati Conte, Vitali e Muscarà, ha prodotto diversi video che certificano labiali (almeno) inappropriati del quarto uomo, che avrebbe pronunciato parole non accettabili in considerazione del ruolo”.

Le Iene martedì manderanno in onda un filmato che, annunciano, inchioderà Serra alle proprie responsabilità. Intanto, scrive il quotidiano sportivo, ciò che filtra dagli ambienti federali è che Serra sarà deferito.

“Secondo quanto filtra da ambienti federali, Serra sarà deferito dalla procura. A un arbitro non succede dai tempi di Calciopoli, quindi da 17 anni. Se giudicato colpevole di condotta non idonea, Serra potrebbe essere squalificato per molto tempo e comunque uscire per sempre dai quadri di Serie A e B”.

Per Mourinho si preannuncia una decurtazione, ma non una cancellazione di entrambe le giornate.

Questo il dispositivo di sospensione emanato ieri dalla Corte di appello federale.

“Il Collegio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ritiene che il ricorso non sia maturo per la decisione, occorrendo approfondire profili della vicenda in esame, ad oggi, non sufficientemente esplorati, anche in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig. Serra, IV ufficiale della gara in argomento che, per circostanze di tempo e di luogo, non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto. In ragione di ciò, e alla luce della dichiarata esistenza di un procedimento aperto dalla Procura Federale avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è giudizio, si rivela, dunque, indispensabile acquisire gli atti di indagine fin qui svolti, a partire dalle deposizioni eventualmente rese dagli ufficiali di gara. Onde assicurare effettività di tutela alle parti reclamanti, il Collegio dispone sospendersi l’efficacia della sanzione qui gravata fino all’udienza di rinvio, fin d’ora fissata per il giorno 10 marzo 2023 alle ore 14:30.”

