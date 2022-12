CRONACHETTE ROMANE - PAOLO BONOLIS, OSPITE NEL SALOTTO DI FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” RACCONTA UNA STORIELLA DEGNA DEL MIGLIOR GIGI PROIETTI: "L’ALTRO GIORNO ERO IN VIA DELLA FARNESINA. C’ERA UNA MACCHINA FERMA DAVANTI A ME IN ATTESA CHE UN SIGNORE ATTRAVERSASSE LA STRADA. INVECE CHE SULLE STRISCE, L’UOMO SI MUOVEVA IN DIAGONALE. E L’AUTOMOBILISTA: “AHÒ, GUARDA CHE…” – VIDEO