TROPPI "TORI" IN QUESTA SCUDERIA! - LO SCANDALO CHE HA TRAVOLTO IL TEAM PRINCIPAL DELLA RED BULL CHRISTIAN HORNER E' FINITO A TARALLUCCI E VINO MA NON SONO TERMINATI GLI SCAZZI INTERNI AL TEAM - DA UN LATO LA FAMIGLIA THAILANDESE YOOVIDHYA, CHE SOSTIENE IL CAPO DEL MURETTO HORNER, DALL'ALTRO IL RAMO AUSTRIACO DELL’AZIENDA, CON HELMUT MARKO E MAX VERSTAPPEN IN PRIMA FILA - PER "F1-INSIDER", MARKO POTREBBE DIRE ADDIO ENTRO FINE ANNO, MA C'E' IL RISCHIO CHE ANCHE IL PILOTA OLANDESE POSSA SALUTARE LA RED BULL...