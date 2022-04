TROPPO PRESTO PER CHIAMARLO FUORICLASSE - CHARLES LECLERC HA FATTO UN ERRORE CHE HA MANDATO K.O. IL POPOLO FERRARI, GIÀ ABBASTANZA PROVATO DALLA PIEGA PRESA DAGLI EVENTI IMOLESI: “IL MIO PEGGIOR DIFETTO È L’IMPAZIENZA” - AVREBBE POTUTO ACCONTENTARSI, PRENDERE QUEL 3° POSTO, SALIRE SUL PODIO E PERDERE MENO PUNTI, INVECE HA CONCLUSO UNA SETTIMANA STORTA INIZIATA COL FURTO DELL’OROLOGIO DA 2 MILIONI DI EURO...

Giorgio Terruzzi per il “Corriere della Sera”

charles leclerc 4

«Il mio peggior difetto è l'impazienza». Leclerc lo ripete da tempo, l'ha ammesso anche ieri dopo un errore che ha mandato k.o. il popolo Ferrari, già abbastanza provato dalla piega presa dagli eventi imolesi.

charles leclerc 3

Ne ha fatto un dramma personale anche se non pare il caso perché nella sua foga, eccessi compresi, c'è qualcosa che possiamo accogliere, soprattutto dopo aver visto quanto la stessa voracità agonistica riesca a trasportarlo su livelli eccelsi. A differenza di Verstappen che ha già sfruttato la propria occasione, Charles si sente in ritardo sulla tabella di marcia dei fuoriclasse.

charles leclerc 2

Percepisce una pressione enorme, l'obbligo di cogliere ogni opportunità, ora che dispone di una macchina di prim'ordine. Figuriamoci sulla pista di casa, dove è atteso come Gesù Bambino, dentro una corsa che prende una piega storta nei primi cento metri. Che fosse nei guai lo mostrava la classifica e il cronometro.

salvini porta sfiga alla ferrari

Che si sentisse nell'obbligo di provarci, di cercare un consolatorio 2° posto, sta nel carattere, nel talento e nella responsabilità che tocca a un campione come lui, inchiodato dentro un panorama critico. Ci ha provato, ovviamente, secondo inevitabile, insita impazienza. È andata male.

E adesso, a lui come a noi, viene la tentazione di recriminare, ma sì, insomma, avrebbe potuto accontentarsi, prendere quel 3° posto, salire sul podio e perdere meno punti. Senza pensare che se Leclerc non fosse così non saremmo innamorati di Leclerc, non avremmo Leclerc in testa al Mondiale.

charles leclerc 1

Ma sì, una settimana storta, iniziata con il furto dell'orologio; una gara annodata, resa più indigesta dal fatto di essere a casa nostra. Ma anche un Gp come ne vedremo tanti, i cui risultati verranno dettati da scarti minimi, sui quali cresceranno gli errori degli inseguitori di turno.

Le condizioni che hanno prodotto l'uscita di Leclerc si ripeteranno, anche a svantaggio di Verstappen. Dunque, da Imola arriva un insegnamento utile: data per cronica e persino utile l'impazienza, servirà allenare soprattutto la pazienza.