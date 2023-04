TROPPO SINNER PER MUSETTI! A MONTECARLO JANNIK SPAZZA VIA IL RIVALE AZZURRO 6-2 6-2 E DIVENTA IL PIÙ GIOVANE GIOCATORE NELL'ERA OPEN A RAGGIUNGERE LE SEMIFINALI A INDIAN WELLS, MIAMI E MONTECARLO NELLA STESSA STAGIONE. PRIMA DI LUI C’ERANO RIUSCITI SOLO FEDERER, NADAL, DJOKOVIC E MURRAY - DOMANI LA SFIDA CONTRO IL DANESE HOLGER RUNE, CLASSE 2003, CHE HA STRAPAZZATO DANIIL MEDVEDEV IN DUE SET – VIDEO

Da gazzetta.it

Lorenzo Musetti ancora imballato dalla lunga partita vinta contro Novak Djokovic, Jannik Sinner in versione Terminator: il derby d’Italia avrebbe meritato più lotta ma è stato comunque bello vedere due 21enni nostrani darsi battaglia per una semifinale 1000. Finisce 6-2 6-2 per l’altoatesino che conquista così un’altra semifinale pesante dopo quelle di Indian Wells e Miami. Per Sinner, domani la sfida contro il danese Holger Rune, classe 2003 che ha strapazzato Daniil Medvedev in due set.

PRIMO SET — Primo set senza storia, con Musetti incapace di reagire all’aggressività di Jannik. L’allievo di Vagnozzi parte subito con un break in apertura, e lo raddoppia poco dopo allungando fino al 4-0. Non riesce, il Muso, ad aprirsi gli angoli, a variare tagli ed effetti come solo lui sa fare. Viene investito dalle cannonate di dritto e rovescio del connazionale e cede il primo set 6-2.

SECONDO SET— Nel secondo set, Sinner va subito avanti di un break che taglia le gambe all’allievo di Simone Tartarini, ringraziato pubblicamente ieri dopo la vittoria sul numero 1. Non sembra quasi sudare invece l'altoatesino che con un doppio break va avanti 5-2 e serve per la semifinale. Finisce con un pesante doppio 6-2 ma il torneo di Lorenzo Musetti resta indimenticabile.