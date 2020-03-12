TRUMP FISCHIA LA FINE DEI GIOCHI? IL PRESIDENTE USA PROPONE IL RINVIO DELLE OLIMPIADI DI UN ANNO PER LA PANDEMIA CORONAVIRUS...

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(ANSA) Donald Trump ha suggerito di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno per l'emergenza coronavirus.

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''UNA CRISI IN MANO A 'ESPERTI' IMPROVVISATI'' - PARLA IL FAMIGERATO CAPO DI GABINETTO AL CENTRO DEL LIBRO ''IO SONO IL POTERE'' A CURA DI GIUSEPPE SALVAGGIULIO: '' STRUTTURE IMPREPARATE, ASSENZA DI LEADERSHIP, ERRORI DI COMUNICAZIONE. CIRCOLANO TROPPE BOZZE DI DECRETI SU CUI INTERVENGONO MANINE E MANONE. NON SI È IPOTIZZATO UN PIANO PER LO SCENARIO PEGGIORE. PER TROPPI GIORNI I MEDICI SONO RIMASTI SENZA MASCHERINE. E SOLO POCHE ORE FA È STATO ASSEGNATO L' APPALTO PER RADDOPPIARE GLI APPARATI RESPIRATORI''

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