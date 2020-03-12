(ANSA) Donald Trump ha suggerito di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno per l'emergenza coronavirus.
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TRUMP FISCHIA LA FINE DEI GIOCHI? IL PRESIDENTE USA PROPONE IL RINVIO DELLE OLIMPIADI DI UN ANNO PER LA PANDEMIA CORONAVIRUS...-
(ANSA) Donald Trump ha suggerito di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno per l'emergenza coronavirus.
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''UNA CRISI IN MANO A 'ESPERTI' IMPROVVISATI'' - PARLA IL FAMIGERATO CAPO DI GABINETTO AL CENTRO DEL LIBRO ''IO SONO IL POTERE'' A CURA DI GIUSEPPE SALVAGGIULIO: '' STRUTTURE IMPREPARATE, ASSENZA DI LEADERSHIP, ERRORI DI COMUNICAZIONE. CIRCOLANO TROPPE BOZZE DI DECRETI SU CUI INTERVENGONO MANINE E MANONE. NON SI È IPOTIZZATO UN PIANO PER LO SCENARIO PEGGIORE. PER TROPPI GIORNI I MEDICI SONO RIMASTI SENZA MASCHERINE. E SOLO POCHE ORE FA È STATO ASSEGNATO L' APPALTO PER RADDOPPIARE GLI APPARATI RESPIRATORI''
IL SENSO DELL’ITALIA PER LA NEVE - DOPO GROS, THOENI, TOMBA LA COPPA DEL MONDO DI SCI TORNA NEL NOSTRO PAESE GRAZIE A FEDERICA BRIGNONE - ANNULLATE LE GARE AD AARE PER UN CASO DI CORONAVIRUS,LA MILANESE TRAPIANTATA IN VAL D'AOSTA TRIONFA SENZA SCENDERE IN PISTA. È LA PRIMA AZZURRA A CENTRARE TALE IMPRESA - “SPERO DI AVER PORTATO UN SORRISO AL NOSTRO PAESE. CE LA FAREMO A BATTERE IL CORONAVIRUS"
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL BOLLETTINO QUOTIDIANO È SEMPRE PIÙ TRAGICO - 189 MORTI IN UN SOLO GIORNO PER IL CORONAVIRUS IN ITALIA, UN BALZO DEL 20%: LE VITTIME TOTALI SONO 1.016 - 12.839 I POSITIVI, OVVERO ALTRI 2.249. 1.153 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, 125 IN PIÙ IN 24 ORE - SIAMO NEL PIENO DELLA CRESCITA DEI CONTAGI, CI VORRANNO GIORNI PRIMA DI VEDERE UNO SPIRAGLIO