Estratto dell’articolo di Luca Bucceri per www.sportmediaset.mediaset.it

Il solito Max Verstappen vince il GP del Giappone, quarto appuntamento stagionale della F1. A Suzuka, in una gara con doppia partenza dopo l'immediata bandiera rossa per l'incidente che ha coinvolto Ricciardo e Albon in curva 3, l'olandese porta a casa il terzo successo del 2024 precedendo con la sua Red Bull quella del compagno di box Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Ai piedi del podio l'altra SF-24 di Charles Leclerc, protagonista di una gara con strategia a una sosta, col monegasco che però nei giri finali non riesce a evitare il sorpasso del compagno di box in gara libera e senza ordini di scuderia. Difficoltà, invece, per Lewis Hamilton, che dopo aver fatto passare Russell (7°) subisce numerosi sorpassi per poi chiudere nono.

Ancora una volta a podio, con tre su tre (avendo una gara in meno per l'operazione per appendicite) per Carlos Sainz che chiude il GP giapponese in terza posizione al termine di 53 giri guidati a denti stretti. Nonostante qualche difficoltà e qualche errore, il madrileno riesce a portare la sua SF-24 sul gradino più basso del podio in una gara che nel finale lo ha visto duellare col compagno di box Leclerc. Senza ordini di scuderia e con gomma più fresca, lo spagnolo supera a sette dalla fine la Rossa numero 16 che però, dalla sua, porta a termine un GP da applausi. […]

Alle spalle della Rossa, che lancia un chiaro messaggio per il mondiale a Red Bull, si piazza proprio la MCL38 di Lando Norris, seguita dall'Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Mercedes di George Russell. In top 10 anche l'altra McLaren di Oscar Piastri, seguita dal citato Lewis Hamilton che ha portato a termine una gara con tante difficoltà. Nono posto per il futuro pilota Ferrari, seguito dal padrone di casa Yuki Tsunoda capace di portare sul traguardo e a punti l'unica Racing Bulls rimasta in pista, dopo che Ricciardo al primo giro è finito contro le barriere per un incidente di gara con la Williams di Albon in curva 3. […]