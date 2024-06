4 giu 2024 09:39

TU FAGIOLI, IO COTICA - L’EX SCOMMETTITORE GIGI BUFFON “ASSOLVE” IL LUDOPATICO NICOLO' FAGIOLI E NE GIUSTIFICA LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE: “IL NOSTRO È UN PERBENISMO VERAMENTE STUCCHEVOLE. È FINE A SÉ STESSO, ALLA FINE NON INTERESSA NIENTE A NESSUNO RESTA SOLO PER CREARE LA POLEMICUCCIA. È UN RAGAZZO CHE HA CHIESTO SCUSA, HA PAGATO, PER LE FRUSTATE PASSEREMO NOI PIÙ AVANTI…” - VIDEO