TUTTA LA VERITA’ SULL’AFFARE LUKAKU – ZAZZARONI: "LA JUVE PARLAVA DA MARZO CON IL LEGALE DELL’ATTACCANTE BELGA. IL CHELSEA NON HA MAI OFFERTO 'BIG ROM' ALLA JUVE: È STATA LA JUVE A INFORMARE IL PATRON DEI BLUES TODD BOEHLY CHE GLI AVREBBE PRESENTATO UNA PROPOSTA D’ACQUISTO. LUKAKU NON AMA SCONTENTARE: FIRMA CON UNA CERTA FREQUENZA ACCORDI CHE POI SALTANO PER VOLONTÀ NON SUA. SAPPIAMO CHE…"

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

romelu lukaku inter manchester city 2

La Juve parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno. Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve: è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto (tenemos el mensaje, amigos). Ma anche questo particolare è meglio nasconderlo, altrimenti si rischia di essere accusati di tentativo di destabilizzazione.

Non sarebbe una novità, almeno per il Corsport: quando scrivemmo per primi dei notevoli problemi finanziari del Gruppo Suning ci beccammo ogni genere di insulto, oltre a uno striscione lungo 50 metri davanti a San Siro. La verità talvolta disturba, meglio vivere di illusioni poco pie, consenso e leccate di cuore. Giorni fa Sky UK ha diffuso la notizia dell’interessamento della Juve, noi l’abbiamo correttamente ripresa (era vera: ce l’hanno bruciata, la colpa è tutta del sottoscritto), altri hanno fatto finta di niente: è antipatica, meglio non darla. Sono cose che succedono nella stagione delle cazzate a gogo e del passaparola social: mi ha detto il cugino dell’autista del fratello del dirigente dell’Inter che Mbappé è già a Milano, ha iscritto i figli che non ha ai Salesiani.

romelu lukaku al matrimonio di lautaro martinez e agustina gandolfo 1

Lukaku non ama scontentare: firma con una certa frequenza accordi che poi saltano per volontà non sua. Non sappiamo se resterà all’Inter o se andrà alla Juve, i due club devono fare i conti con le risorse a disposizione (Marotta ieri è stato chiaro): hanno l’obbligo di vendere prima di acquistare, e quindi tutto è possibile. Sappiamo però che l’unico periodo dell’anno in cui il giornalista sportivo può fare una cosa sconvolgente, informare il lettore, o quantomeno provarci, è quello del calciomercato. Romelu vada dove lo porta il portafoglio.

(…)

romelu lukaku 2

romelu lukaku 3 romelu lukaku 1 romelu lukaku al matrimonio di lautaro martinez e agustina gandolfo 3