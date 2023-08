TUTTE LE STRADE PORTANO A ROM…ELU! E’ ARRIVATA L’AMERICANATA DI FRIEDKIN: ROMELU LUKAKU SARA’ IL NUOVO CENTRAVANTI DELLA ROMA – L’ATTACCANTE BELGA ARRIVA IN PRESTITO DI UN ANNO, COL CHELSEA CHE RICEVERÀ CIRCA 5,8 MILIONI DI EURO E "BIG ROM" CHE HA ACCETTATO DI RIDURSI LO STIPENDIO A 7,5 MILIONI L’ANNO - LUKAKU SBARCHERA’ A CIAMPINO DOMANI ALLE 17: A PILOTARE L’AEREO SARA’ IL PRESIDENTE GIALLOROSSO DAN FRIEDKIN…

Da corrieredellosport.it

ROMELU LUKAKU ALLA ROMA

Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma. Il sogno dei tifosi adesso è diventato realtà. I Friedkin e Tiago Pinto hanno infatti chiuso l’accordo con il Chelsea e raggiunto l’intesa con il belga sull’ingaggio: il centravanti sarà il nuovo bomber della Roma e nelle prossime ore - una volta sbrigate le formalità contrattuali con i Blues - sbarcherà nella Capitale per firmare il contratto. L’attesa dei tifosi è finalmente terminata, adesso i romanisti possono far festa. Lukaku è il colpo estivo della Roma che per due mesi ha aspettato l’attaccante titolare e lo ha finalmente trovato a quattro giorni dalla chiusura del mercato.

Roma, i dettagli della trattativa Lukaku

ROMELU LUKAKU ALLA ROMA

I Friedkin e Tiago Pinto da venerdì si trovano a Londra per trattare con il Chelsea: dopo giorni di duro lavoro, con lunghe trattative e anche qualche colpo di scena (un tentativo del Chelsea di trasformare il prestito secco in obbligo di riscatto), hanno trovato l’accordo con il club inglese sui cinque milioni di euro più bonus e poi quello con Lukaku sullo stipendio. Adesso non resta che aspettare lo sbarco di Lukaku nella Capitale, molto probabilmente accompagnato in volo dai Friedkin come fatto con Mourinho, Abraham, Dybala e Wijnaldum. Ecco il colpo dei proprietari giallorossi, la nuova “americanata” estiva e il colpo di scena che può far decisamente contento Mourinho. Lukaku è della Roma, ora è realtà.

ROMELU LUKAKU ALLA ROMA