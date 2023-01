TUTTI CONTRO DAZN - ANCHE LA LEGA SERIE A INTERVIENE SUI DISSERVIZI DELLA PIATTAFORMA STREAMING - L'AMMINISTRATORE DELEGATO, LUIGI DE SIERVO, HA INFORMATO I CLUB DI AVER FORMALIZZATO UNA COMUNICAZIONE EVIDENZIANDO LA PROPRIA DURA PRESA DI POSIZIONE SUL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - L'AZIENDA CHIEDE SCUSA AI CLIENTI PER IL DISSERVIZIO, "CAUSATO DA UNA TERZA PARTE"

1. SERIE A, DURA PRESA DI POSIZIONE SU DISSERVIZI DAZN

(ANSA) - Anche la Lega Serie A interviene sul caso Dazn. Durante l'odierna assemblea dei club, l'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha informato i club di aver formalizzato una comunicazione evidenziando la propria dura presa di posizione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali dopo i disservizi di ieri sera. Nel corso dell'assemblea, è stata deliberata all'unanimità l'assegnazione dei diritti audiovisivi della EA Sports Supercup e della Coppa Italia Frecciarossa a Sport TV (territorio del Portogallo) e a Sky Switzerland (territorio della Svizzera) per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

2. DAZN CHIEDE SCUSA, 'MA NON DIPENDE DA NOI'

(ANSA) - Dazn si "scusa" con "alcuni suoi clienti" interessati dal disservizio per Inter-Napoli, "che è stato causato da una terza parte", e valuterà "azioni per tutelare il servizio offerto", perche' "la qualità e l'attenzione verso il consumatore rimangono per noi priorità imprescindibili". Cosi' in una nota l'Ott che detiene l'esclusiva per la diretta della Serie A interviene dopo le polemiche per i disservizi nella visione del posticipo di ieri sera a San Siro.

