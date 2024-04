TUTTI I GUAI DI LOTITO - IL PATRON DELLA LAZIO DEVE FARE I CONTI CON I MALUMORI INTERNI: MOLTI CALCIATORI LO HANNO SFANCULATO - DOPO LO SFOGO DI LUIS ALBERTO ("NON VOGLIO PIÙ UN EURO DA QUESTA SOCIETÀ"), FELIPE ANDERSON ANNUNCIA CHE FIRMERA' CON IL PALMEIRAS A FINE STAGIONE - ANCHE IMMOBILE DIRA' ADDIO IN ESTATE, MENTRE A ZACCAGNI E' STATO PROMESSO UN RINNOVO CHE NON È MAI ARRIVATO - POI C'E' IL "CASO" GUENDOUZI: IL FRANCESE EBBE PARECCHI SCREZI CON TUDOR AI TEMPI DEL MARSIGLIA E…

1. LAZIO, QUELLO DI LUIS ALBERTO È SOLO IL PRIMO MAL DI PANCIA. CI SONO PURE ROMAGNOLI, ZACCAGNI, IMMOBILE

Alla Lazio Luis Alberto non è l’unico che vuole andare via. Lo scrive la Gazzetta dello sport che fa l’elenco dei “malpancisti”. Oltre allo spagnolo ci sono Romagnoli, Zaccagni, Immobile e Guendouzi. A loro si aggiungono Felipe Anderson, promesso sposo della Juve, e Kamada. Lotito deve fari conti anche con loro.

“Se per Luis Alberto pesano le accuse (che ritiene infondate) di essere uno dei «mandanti» della crisi che ha portato alle dimissioni di Sarri (unitamente al timore di non essere più un punto fermo con Tudor), per gli altri i discorsi sono diversi. Prendiamo Romagnoli. Gli era stato promesso un anno fa un adeguamento economico al contratto che non è mai arrivato“.

I CALCIATORI DELLA LAZIO SCAPPANO DA LOTITO

Come Romagnoli c’è anche Zaccagni. Lotito ha promesso un adeguamento di contratto mai realmente avvenuto:

“Anche a Zaccagni la scorsa estate era stato promesso un rinnovo con adeguamento. È rimasto lettera morta. A un anno dalla scadenza e senza la prospettiva di un prolungamento, tutto è possibile, tanto per lui quanto per il club“.

Poi c’è Immobile. “È, forse, il caso meno spinoso. Nel senso che lui e la società prenderanno una decisione di comune accordo. L’attaccante ha ribadito di essere pronto a farsi da parte se dovesse rendersi conto di non essere più utile alla Lazio. Facile che vada all’estero“.

Poi c’è l’affare Guendouzi. Il francese non ha un bel rapporto con Tudor dai tempi del Marsiglia. Dopo tre partite è esploso anche alla Lazio. “Imprescindibile con Sarri, non è più tale con Tudor. Con il quale, a Marsiglia, ebbe già parecchi screzi. Attriti che si stanno riproponendo e che hanno portato il centrocampista a saltare il match con la Salernitana (nel quale sarebbe andato in panchina) ufficialmente per un affaticamento che però, appunto, sa tanto di mal di pancia“.

“E poi ci sono i quasi svincolati. Con Felipe Anderson (il più fischiato venerdì all’Olimpico), il club spera ancora di trovare un accordo per il rinnovo, ma il brasiliano è ormai «promesso sposo» della Juventus. Kamada ha invece fatto sapere che non eserciterà l’opzione di rinnovo“.

2. JUVENTUS, NIENTE FELIPE ANDERSON E ORA? ZACCAGNI E NON SOLO, LE ALTERNATIVE DI GIUNTOLI

Estratto dell'articolo di Emanuele Tramacere per www.calciomercato.com

Felipe Anderson ha fatto la sua scelta. No al rinnovo con la Lazio, ma anche no all'offerta della Juventus per sposare, quasi a sorpresa e lasciando anche un po' delusi i dirigenti, il progetto del Palmeiras che lo riporterà a giocare in Brasile. Cristiano Giuntoli aveva strappato il sì del giocatore che però all'ultimo ha cambiato idea e ora il club bianconero si trova a dover tornare con forza sul mercato alla ricerca di un colpo dalle caratteristiche e, possibilmente, impatto economico simili a quelle che avrebbe avuto il brasiliano.

ZACCAGNI

Missione difficile, ma non impossibile e che vede già diversi profili attenzionati in questi mesi di lavoro. Il profilo che più piace resta quello di Mattia Zaccagni, anche lui di casa Lazio e anche lui con una situazione contrattuale complicata con Lotito. Il patron biancoceleste aveva promesso all'esterno ex-Verona un prolungamento con adeguamento già un anno fa, ma da allora nessun contatto è andato in scena e con un contratto in scadenza 30 giugno 2025 anche l'agente del giocatore (che con Giuntoli ha un rapporto decennale) sta spingendo per l'addio. […]

