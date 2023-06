18 giu 2023 09:20

TUTTI PAZZI PER FRATTESI (NEANCHE FOSSE IL NUOVO GERRARD) – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU CENTROCAMPISTA DEL SASSUOLO, AL CENTRO DEL MERCATO, CON L’INTER IN PRIMA FILA, SEGUITA DA LAZIO, JUVE, MILAN E ROMA – GRANDE AMICO DI SCAMACCA, COME IDOLI STROOTMAN E FEDERER, HA UN DEBOLE PER LA NUTELLA. NEL 2022 PUBBLICÒ PER SBAGLIO SUI SOCIAL UNA SUA FOTO NUDO COME MAMMA L'HA FATTO (CERCÒ DI RIPARARE PARLANDO DI UN ATTACCO HACKER…) – VIDEO