4 lug 2023 14:05

UCCI, UCCI, C'E' JANNIK SINNER IN CAMPO A WIMBLEDON COL BORSONE GUCCI. SCOPPIA LA POLEMICA, SUI SOCIAL QUALCHE “ITALOPITECO” SCRIVE: “LO SPORT DOVREBBE ESSERE QUALCOSA DI TRASVERSALE E NON ESSERE COLLEGATO AL LUSSO INACCESSIBILE” - IL "NEW YORK TIMES" CELEBRA, INVECE, L'INGRESSO DEI BRAND DI LUSSO ANCHE NEL TENNIS (NEL BASKET, DA TEMPO, LE PASSEGGIATE NEI TUNNEL SONO DIVENTATE MINI SFILATE DI MODA): “MAI ERA AVVENUTO CHE UN TENNISTA RICEVESSE UN'AUTORIZZAZIONE PER PORTARE IN CAMPO UN BORSONE DI LUSSO CON LOGO” - VIDEO