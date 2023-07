UCCI UCCI, E' STATO MESSO FUORI ROSA BONUCCI - DA SEI MESI IL DIFENSORE SAPEVA CHE LA STORIA CON LA "VECCHIA SIGNORA" ERA FINITA E ALLEGRI, COME REGALO, GLI HA FATTO GIOCARE LA 500ESIMA PARTITA - UNA VOLTA SAPUTO CHE MANCINI L'AVREBBE CONVOCATO IN NAZIONALE SOLO SE AVESSE GIOCATO LA PARTITA CONTRO L'UDINESE, "ACCIUGHINA" L'HA MESSO IN CAMPO

Finale a sorpresa della storia tra la Juventus e Leonardo Bonucci. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono andati nella residenza estiva del difensore in Toscana e gli hanno comunicato ufficialmente che non fa parte del progetto, fuori rosa per scelta tecnica. […] Il nuovo capitano dei bianconeri è Danilo.

Bonucci avrebbe intenzione di presentarsi comunque alla Continassa (dove farà lavoro a parte come tutti i suoi compagni sul mercato, anche McKennie quando arriverà) […] Il difensore azzurro avrebbe voluto restare per l'ultimo anno di contratto e per provare a conquistare una maglia per il prossimo Europeo, ma seppur sorpreso ha preso atto della decisione.

I prossimi saranno giorni di valutazioni per il difensore, che recentemente è stato accostato alla Sampdoria, ma anche al Newcastle, che l'anno prossimo a differenza della Juve giocherà la Champions League.

