UCCI UCCI ALL’OLIMPICO C’E’ PURE ANTONIO ANGELUCCI – A GODERSI IL ROCAMBOLESCO PASSAGGIO IN FINALE DELLA JUVENTUS IN COPPA ITALIA C’ERA ANCHE L’EDITORE-PARLAMENTARE PIU’ RICCO E PIU’ ASSENTEISTA DELL’AULA (CHE SI VUOLE PAPPARE L’AGI) – AVVISTATI ANCHE IL PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A CASINI E I DIRETTORISSIMI CLEMENTE MIMUN, DAVIDE DESARIO E MARIO ORFEO (GRANDE AMICO DI MAX ALLEGRI) – LOTITO PARLA DEI CASI FELIPE ANDERSON E LUIS ALBERTO – FOTO BY MEZZELANI

Il tema degli arbitraggi in questa Serie A è stato più centrale rispetto alle ultime stagioni. Tanti i casi dubbi, male interpretati o in maniera diversa a seconda della partita. Dubbi e modo di operare che hanno alimentato veleni e proteste da più parti e che, secondo il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, richiedono un cambiamento radicale. "Gli arbitri sono troppo poco autonomi rispetto al potere federale - ha commentato Casini -, questo può generare sospetti come è emerso anche dai media".

L'auspicio futuro per il presidente della Serie A porta verso al professionismo dei direttori di gara: "Serve una vera indipendenza. Si potrebbe imitare il sistema organizzativo inglese con il professionismo arbitrale".

Un tema, quello dell'imparzialità, che Casini vorrebbe applicare meglio anche al sistema di giustizia sportiva: "Serve una maggiore indipendenza dei giudici perché oggi il sistema endofederale, come disegnato, non assicura una vera imparzialità. Bisogna rivedere il Decreto Melandri per assicurare maggiore autonomia al professionismo".

LOTITO

Claudio Lotito ha fatto il punto sulle situazioni di Felipe Anderson e Luis Alberto. "Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita, familiare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni inferiori per durata ed economico. Luis Alberto ha un contratto per altri 4 anni, c’è stata quella esternazione ma la società allo stato non l’ha messo in vendita, un fulmine a ciel a sereno. Nelle ultime partite ha dimostrato attaccamento e qualità e sulla base di questo confidiamo che prosegua questo percorso, è un percorso che lo vede protagonista all’interno di questo club", ha detto a Mediaset il presidente della Lazio.

