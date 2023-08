UCCI UCCI, ALLEGRI BASTONA BONUCCI – CONTINUANO A VOLARE STRACCI TRA LA JUVENTUS E L'EX CAPITANO, PASSATO ALLE VIE LEGALI PER ESSERE STATO MESSO FUORI ROSA – L’ALLENATORE BIANCONERO: “SIAMO STATI CHIARI CON LEO GIÀ DA FEBBRAIO, QUANDO IO E LA SOCIETÀ GLI ABBIAMO DETTO CHE AVREBBE DOVUTO DECIDERE DI CONTINUARE DA UN’ALTRA PARTE O SMETTERE” – IL DIFENSORE 36ENNE HA MERCATO: SULLE SUE TRACCE LAZIO, ROMA E UNION BERLINO...

“Mi dispiace che sia finita così, però siamo stati chiari con Leo già da febbraio scorso quando io e la società gli abbiamo parlato diverse volte dicendogli che l’anno prossimo sarebbe stato un anno in cui avrebbe dovuto decidere di continuare da un’altra parte o smettere”. Max Allegri rompe il silenzio e per la prima volta spiega il suo punto di vista sul caso Bonucci.

Intervistato in esclusiva da Dazn Heroes, il tecnico bianconero ha provato a fare chiarezza sulla scelta di escludere il suo ex capitano dal progetto di quest’anno.

“Quando hai 35-36 anni e hai fatto la storia della Juve, Leo ha fatto 500 partite e anche zoppo andava in campo… - prosegue Allegri -. Ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui. Deve prendere una decisione importante e non guardare ad un anno, ma a quel che è il futuro perché è giovane. Quel che dico ora l’ho detto in tempi non sospetti.

È normale, quando un campione come lui arriva a fine carriera, che ci sia paura di smettere. Io non sono stato campione, ho fatto una carriera normale e per me smettere è stato facile. Le dinamiche sono le stesse, la differenza è che uno deve avere la capacità di accettare prima. Se accetta prima è un bene per sé stesso, se accetta dopo passa un momento di noia. Per me è stato un giocatore straordinario, importante. Rimarrà nella storia della Juve, 500 partite nella Juve l’hanno fatte in pochi”.

Allegri ha risposto anche su Chiesa, uno dei pezzi pregiati della sua rosa: “Chiesa laggiù nell’angolo (l'intervista viene realizzata all'interno dello spogliatoio dell'Allianz Stadium e si fa riferimento al posto del giocatore, ndr). In castigo? No, ha piena fiducia ora. L’ho visto quest’anno quando è rientrato, ha una gamba diversa. Deve convincersi che è una punta, poi ogni tanto va all’esterno o in mezzo, deve fare gol. È un giocatore che quando tira in porta è noioso, fa male” […]

