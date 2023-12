ULLRICH, UNA CARRIERA IN FUMO – L'EX CICLISTA TEDESCO, VINCITORE DEL TOUR DE FRANCE NEL 1997, IN UN DOCUMENTARIO TORNA A PARLARE DEI SUOI ECCESSI: “PER UNA SFIDA HO FUMATO 700 SIGARETTE IN UN GIORNO. IL MIO CORPO DA ATLETA MI HA PERMESSO DI RESISTERE A WHISKY E COCAINA IN GRANDI QUANTITÀ” – LA VOLTA CHE, TORNATO A BERE DOPO 9 MESI DI SOBRIETA’, FU AIUTATO DA LANCE ARMSTRONG (BONO PURE LUI...) – VIDEO

Jan Ullrich continua a raccontare la sua vita di eccessi, nella docu-serie "La Preda" in onda su Prime Video. Dagli abusi di alcool e cocaina all'idea di un nuovo guinness dei primati: "Inventavo sfide di ogni genere. Un giorno ho fumato più di 700 sigarette per stabilire un record mondiale. Non so come io abbia fatto a resistere così tanto...".

[…] In ogni puntata, il "Kaiser" racconta i punti più bassi toccati durante la sua carriera, a cavallo tra anni Novanta e Duemila. "In quel periodo, ogni giorno era una questione di vita o di morte. Io personalmente non stavo per nulla bene. Si faceva uso di molta cocaina, bevevo whisky come se fosse acqua, fino a quando sono stato vicino alla morte". L'ultima rivelazione shock riguarda il tentativo di stabilire un nuovo guinness dei primati durante quel periodo così buio e complesso della sua carriera.

"Inventavo delle sfide. Una volta volevo stabilire un record mondiale: ho fumato più di 700 sigarette in un giorno. È un mistero come abbia fatto a resistere così a lungo".

I problemi maggiori sono arrivati dopo il ritiro, con la depressione e qualche istinto suicida che lo stesso ex corridore tedesco ha raccontato nella docu-serie incentrata sulla sua vita. "Sono passato dall'essere un purosangue a diventare un semplice cavallo da fattoria. Questo è stato difficile e mi fa ancora male. Mi creo problemi per i miei errori e le mie debolezze. Ero in cima, sono caduto all'inferno e ora lotto per stare in una via di mezzo". […]

