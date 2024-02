18 feb 2024 17:20

ULTIME PADEL-LATE PER “BELA” - FERNANDO BELASTEGUIN, IL MESSI DEL PADEL, HA ANNUNCIATO IL RITIRO: “NEL 2024 CELEBRERÒ 30 ANNI DI CARRIERA. QUESTA SARÀ LA MIA ULTIMA STAGIONE DA PROFESSIONISTA” – L’ARGENTINO È STATO PER 16 ANNI CONSECUTIVI NUMERO UNO, PER QUASI DUE ANNI NON HA PERSO NEMMENO UNA PARTITA - IL TIFO PER IL BARCELLONA, LA PASSIONE PER LA PASTA AL PESTO E LE PICCOLE SUPERSTIZIONI – L’INCONTRO CON TOTTI CHE GIOCA CON LA SUA FAMOSA RACCHETTA – VIDEO