ULTRA', AVETE ROTTO IL CALCIO - SAPETE QUANTO HANNO DOVUTO SBORSARE LE SQUADRE DI SERIE A NEGLI ULTIMI 5 ANNI PER PAGARE LE MULTE CONTRO I COMPORTAMENTI DEI PROPRI TIFOSI? OLTRE UN MILIONE E MEZZO DI EURO - LA ROMA È LA SQUADRA PIÙ MULTATA TRA LE BIG DEL CAMPIONATO, SEGUITA DA ATALANTA, NAPOLI E INTER - NONOSTANTE LA PIOGGIA DI DENARO DA PARTE DEI CLUB, GLI ULTRAS VIOLENTI CONTINUANO AD AGIRE QUASI INDISTURBATI…

Estratto dell'articolo di Giulio Cardone per “la Repubblica”

Il tifo violento è costato alle grandi della Serie A oltre un milione e mezzo nelle ultime cinque stagioni. Il conto complessivo delle multe pagate da Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina da agosto 2017 a oggi per cori beceri e discriminatori, lanci di oggetti in campo, utilizzo di laser, fumogeni e petardi ed esposizione di striscioni dal contenuto offensivo ammonta a 1.631.500 euro. […]

La Roma è infatti la squadra più multata tra le big del campionato: dalla stagione 2017-18 ha totalizzato 357 mila euro di multe per i comportamenti dei propri sostenitori sugli spalti. Al secondo posto, con quasi 60 mila euro in meno, c’è l’Atalanta, che ha pagato 299 mila in ammende. Terza piazza per il Napoli a 279 mila. La quarta tifoseria “più cattiva” è quella dell’Inter, costata alle casse nerazzurre 174 mila euro.

Seguono il Milan a 151 mila, la Lazio a 150 mila, la Juventus a 117 mila e la Fiorentina a 103 mila. Il bacino d’utenza non sembra un fattore influente: non è vero, in altre parole, che chi ha più tifosi totali ha anche una percentuale maggiore di frange facinorose. Il discorso è semmai più legato a quanto siano vistosi certi comportamenti rispetto ad altri. Il lancio di fumogeni e l’utilizzo di materiale pirotecnico costano in media tra i 2 mila e i 6 mila euro. Si sale invece tra i 10 mila e i 15 mila se a essere bersaglio del lancio di oggetti o di materiale esplosivo sono i tifosi nel settore ospiti.

I “cori beceri” valgono 5 mila euro per ogni esecuzione, che deve essere udita e riportata a verbale dagli ispettori federali. Per gli ululati razzisti e per gli episodi di violenza a pesare e richiamare l’attenzione mediatica, più delle multe, sono invece le conseguenti chiusure dei settori degli stadi. […]

La tifoseria laziale non è l’unica a essere finita più volte sulle prime pagine per comportamenti di matrice razziale. Tra squalifiche sospese per un anno con la condizionale e pene invece da subito effettive, dal 2017 ai biancocelesti è successo tre volte come anche all’Inter, più una a testa per Juve, Roma e Atalanta. […]