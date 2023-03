29 mar 2023 16:25

GLI ULTRA' DISPONGONO, I CALCIATORI OBBEDISCONO - LA FIGC HA PUNITO CON MULTA E SQUALIFICA IL CAPITANO E UN DIRIGENTE DEL PIACENZA CALCIO, IN SERIE C, PER "AVER ACCONSENTITO CHE I COMPONENTI PROPRIA SQUADRA, OBBEDENDO AI COMANDI DAI PROPRI SOSTENITORI, SI AVVICINASSERO ALLA RECINZIONE DEL SETTORE OSPITI DELLO STADIO "BREDA" DI SESTO SAN GIOVANNI, PER UN'INTERLOCUZIONE NEL CORSO DELLA QUALE L'INTERA SQUADRA SI SOTTOMETTEVA A RIPETUTE MANIFESTAZIONI INTIMIDATORIE"