20 mag 2023 15:45

UMORE NERAZZURRO, TRA LAVORI FORZATI E INCUBO INFORTUNI – L'INTER È ATTESA DA TRE PARTITE IN SETTE GIORNI: DOMANI SERA A NAPOLI, MERCOLEDÌ A ROMA PER LA FINALE DI COPPA ITALIA CON LA FIORENTINA E SABATO A SAN SIRO CON L’ATALANTA. IL CLUB SI ASPETTAVA DI GIOCARE CON I BERGAMASCHI DOMENICA O LUNEDÌ – INZAGHI TEME PROBLEMI FISICI PER I SUOI, DATO CHE NON CI SARÀ TEMPO PER RIPOSARE, SOPRATTUTTO IN VISTA DELLA FINALE DI CHAMPIONS… – VIDEO