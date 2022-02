12 feb 2022 08:29

UNDICI MEDAGLIE! CON LO STORICO ARGENTO NELLO SNOWBOARD PER MOIOLI-VISINTIN L’ITALIA SUPERA IL BOTTINO DI 4 ANNI FA IN COREA, DOVE LA SPEDIZIONE AZZURRA SI FERMÒ A QUOTA 10 (MA CON TRE ORI). PER LA PORTABANDIERA MOIOLI, ORO A PYEONGCHANG, È UN RISCATTO IMPORTANTE DOPO LA CADUTA NELLA PROVA INDIVIDUALE. PER IL BAFFO DI MERANO VISINTIN E’ LA SECONDA MEDAGLIA A PECHINO… - MALAGO’: “NELLO SNOWBOARD SIAMO DIVENTATI UNA POTENZA MONDIALE”