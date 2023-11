16 nov 2023 14:34

UN UOMO TIRA L’ALTRO: SIAMO AL SOLITO COPIONE PER BELEN CHE SU "NOVELLA 2000" ANNUNCIA DI VOLERE UN FIGLIO DA ELIO LORENZONI, SUO FIDANZATO DA QUALCHE MESE – IN PASSATO HA GIÀ VISSUTO SITUAZIONI SIMILI. CON STEFANO DE MARTINO (DA QUESTA STORIA E’ NATO IL FIGLIO SANTIAGO) E CON ANTONINO SPINALBESE (LA PASSIONE HA PORTATO ALLA NASCITA DI LUNA MARÌ) - C’È CHI RIMPROVERA A BELEN DI “FARE UN FIGLIO CON OGNI UOMO DI CUI SI INNAMORA”. IL SUO EX "FURBIZIO" CORONA SE LA RIDE: "COME VI PRENDE PER I FONDELLI BELEN…E VOI OVVIAMENTE CI CASCATE"