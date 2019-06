LE VACANZE HOT DI WANDA NARA IN POLINESIA TRA SCATTI BOLLENTI E COMMENTI AL VELENO SUI SOCIAL: “FAI TORNARE SOLO ICARDI. SE RIMANI LÌ NOI FESTEGGIAMO” - TOTTI “REUCCIO” DELLE BALEARI: A IBIZA L’EX CAPITANO SI TRASTULLA TRA FOTO, VIDEO, CANZONI DI ED SHEERAN E DEDICHE DA COCCOLONE - IL PANCINO SOSPETTO DI ILARY: ASPETTA IL QUARTO FIGLIO O STA MANGIANDO PIU' DEL SOLITO? – VIDEO

La super coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti si sta godendo qualche giorno di vacanza con i figli a Ibiza. Chiaramente i paparazzi hanno fatto del loro meglio per seguirli e carpire qualche scatto unico. A quanto pare ci sono riusciti. Nel senso che li hanno immortalati mentre si rilassano al sole, si godono un bagno e soprattutto dimostrano quanto siano felici insieme. Ma c’è di più. Dalle fotografie dei paparazzi con un po’ di fantasia si potrebbe pensare ad un pancino sospetto per la conduttrice. Questo porterebbe all’arrivo del quarto figlio per i due bellissimi.

Pancino sospetto per Ilary Blasi

Ultimamente la famiglia Totti è diventata più social. Prima era giusto lui, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, che di tanto in tanto pubblicava qualche immagini a tema calcio sul suo profilo Instagram. Ilary Blasi non è mai stata particolarmente portata per l’utilizzo dei canali social. Anche durante la conduzione del ‘Grande Fratello Vip’, quando in molti avrebbero voluto leggere aggiornamenti di prima mano pubblicati direttamente da lei sulla trasmissione, sulla questione delle parrucche, ma anche sul polverone sollevato dalle accuse di Fabrizio Corona, lei ha optato per il silenzio stampa. Poi ha scoperto invece quanto possa diventare divertente pubblicare le foto su Instagram e ricevere tanti likes e tanti commenti e ha cominciato a farlo.

Oggi i coniugi Totti si divertono a pubblicare più spesso le loro immagini di famiglia. Adesso che sono in vacanza insieme e stanno approfittando per scambiarsi gli auguri di buon anniversario di matrimonio usando i social, ma anche per una dedica speciale da parte del ‘pupone’ per la moglie e le due figlie immortalate in un momento di relax. Questa cosa fa impazzire i followers che aspettano continuamente nuovi aggiornamenti. Un aggiornamento però è arrivato dai paparazzi della rivista gossippara ‘Chi’ che sono riusciti a fotografare la coppia in vacanza e a mostrare un insolito pancino sospetto per Ilary Blasi.

Quarto figlio per la famiglia Totti

Le fotografie pubblicate dalla rivista ‘Chi’ potrebbero far pensare ad un quarto figlio in arrivo per la coppia Totti – Blasi. Loro non hanno mai negato di desiderare una famiglia numerosa e magari di voler aggiungere un altro bambino ai loro tre. Però quello che i fans hanno definito un pancino sospetto sotto il costume da bagno intero che indossa Ilary Blasinelle fotografie di Ibiza pubblicate da ‘Chi’ potrebbe essere solo un falso allarme. La presentatrice si trova in vacanza e magari si sta allenando meno, quindi la pancia risulta essere più rilassata. Oppure è semplicemente la posizione o sta mangiando più del solito.

D’altra parte la diretta interessata non ha confermato l’arrivo di nessun quarto figlio per il momento e non ha lasciato intendere nulla. E le fotografie che pubblica lei su Instagram non fanno certo pensare ad una nuova gravidanza, dato che si mostra in forma smagliante. Anche se sappiamo che le foto che si scelgono per i social spesso sono frutto di un’accurata selezione, quindi potrebbe essere voluto il fatto di non mostrare il pancino.

WANDA NARA CRITICATA: “RIMANI IN POLINESIA, FAI TORNARE SOLO ICARDI”

Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno godendo una vacanza in Polinesia, ovviamente raccontata giorno per giorno sui social. Tra uno scatto hot e l’altro, la moglie e agente del calciatore viene però anche criticata, con chi le consiglia di “rimanere lì e far tornare in Italia solo Icardi”.

Wanda Nara agente di Mauro Icardi

“Innamorata di questo posto” scrive su Instagram Wanda Nara, postando (come suo solito) alcune foto che la ritraggono in pose sexy. L’ultimo scatto è stato fatto proprio dal marito Mauro Icardi, con il quale è andata in vacanza in Polinesia.

Di norma la moglie e agente del calciatore dell’Inter riceve, dopo la pubblicazioni di questo tipo di immagini, commenti entusiasti dai suoi follower ma stavolta piove anche qualche critica, probabilmente da qualche tifoso nerazzurro.

La wag infatti è considerata da alcuni la responsabile delle distrazioni in campo del calciatore. “La non chiamata di Mauro dall’Argentina il mio primo fallimento da agente? Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei. Essere sua moglie e sua agente non dice necessariamente molto su di me, ma molto di più su Mauro che ha avuto il coraggio, a dir poco, di scegliermi” ha dichiarato recentemente Wanda Nara a L’Equipe.

Le critiche social

“Dopo il liceo, ho studiato giurisprudenza e gestione aziendale e ho continuato a farlo durante le mie gravidanze. – chiarisce – Essendo la moglie di Mauro, non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di altri”.

Nonostante questo su Instagram c’è chi consiglia a Wanda Nara di “rimanere in Polinesia e di far ritornare in Italia solo Mauro”. “Se rimani lì noi festeggiamo….” scrive qualcun altro.

