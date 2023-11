VADO SEMPRE AL MAX! MONOLOGO RED BULL CON IL CAMPIONE DEL MONDO MAX VERSTAPPEN CHE TRIONFA ANCHE A ABU DHABI: 19 VITTORIE SU 22 GP (E CHISSÀ SE CI FOSSE STATA ANCHE IMOLA…) - MERCEDES VICECAMPIONE DEL MONDO COSTRUTTORI DAVANTI ALLA FERRARI, OGGI SECONDA IN PISTA CON CHARLES LECLERC. C’È STATO UN GIALLO NEL FINALE, QUANDO IL CAVALLINO HA LASCIATO PASSARE SERGIO PEREZ PER…

Max Verstappen signore della F1 con 19 vittorie su 22 GP (e chissà se ci fosse stata anche Imola…), Mercedes vicecampione del mondo costruttori davanti alla Ferrari, oggi seconda in pista con Charles Leclerc. Questi gli ultimissimi verdetti di un 2023 che va in archivio con l’ennesima grande prestazione della Red Bull e in particolare dell’olandese, nella storia come il pilota con più vittorie in una singola stagione.

Che altro si può aggiungere su un campione capace di un’impresa del genere? Schumacher e Hamilton hanno messo insieme numeri che parevano già intoccabili, e sul numero di vittorie probabilmente sarà così a lungo. Ma Verstappen ha il merito di aver comunque già scritto un primato di enorme prestigio, degno di Michael e Lewis. Tre titoli iridati sono suoi, chissà se continuerà a macinare record e rivali come ha fatto quest’anno.

GIALLO NEL FINALE

Certo gli avversari, a cominciare dalla Ferrari, devono darsi una mossa. Il 2° posto di Leclerc di oggi non fa che aumentare i rimpianti Ferrari per i punti persi nelle ultime occasioni, il piazzamento dietro alla Red Bull nel Mondiale marche era alla portata. E’ sfuggito di un soffio, perché George Russell, terzo, ha regalato alla Mercedes i 15 punti che servivano per restare in seconda posizione. C’è stato un giallo nel finale, quando il Cavallino ha lasciato passare Sergio Perez (che aveva 5 secondi di penalità per un incidente con Lando Norris) nella speranza che Checo prendesse più di 5 secondi su Russell, facendolo finire 4°. Russell però è rimasto “dentro” per 1”4 e quindi Perez è finito anche dietro di lui. Un sorriso in più per Stoccarda, ma Mercedes e Ferrari restano le grandi deluse di questo 2023. Sono loro le chiamate a una risposta per evitare che anche il 2024 diventi un monologo Red Bull

