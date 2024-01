18 gen 2024 22:10

VALE LA PENA SVILIRE IL CALCIO ITALIANO AL PUNTO DI GIOCARE LA SUPERCOPPA IN ARABIA IN UNO STADIO SEMIVUOTO PER QUALCHE MILIONE IN PIÙ? - IL NAPOLI STENDE LA FIORENTINA 3-0 E VOLA IN FINALE: SUPER SIMEONE, POI DOPPIETTA DI ZERBIN. ITALIANO PUÒ RECRIMINARE PER UN RIGORE SBAGLIATO DA IKONÉ - BIASIN: “BASTA CON ‘STA CAZZATA DELLA SUPERCOPPA A GENNAIO: È SEMPRE STATO IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE, RIMETTIAMOLO AL SUO POSTO”