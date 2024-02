IL VAR CONFERMA: CHE TRANVATA! - DURANTE LA PARTITA DI LIGA TRA BETIS SIVIGLIA E ATHLETIC BILBAO, LA GUARDALINEE GUADALUPE PORRAS E' STATA COSTRETTA AD ABBANDONARE IL CAMPO, CON IL VOLTO SANGUINANTE, DOPO CHE È ANDATA A SCHIANTARSI CONTRO UNA TELECAMERA A BORDO CAMPO - IL MATCH E' STATO INTERROTTO PER QUALCHE MINUTO. IL CAMERAMAN È STATO ESPULSO PERCHE'... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

In Spagna, durante la gara di campionato tra Betis Siviglia e Athletic Bilbao (3-1 il risultato finale), […] La guardalinee […] Guadalupe Porras, ha […]rimediato un bruttissimo infortunio in occasione del vantaggio dei padroni di casa, […]

mentre correva per seguire l’azione del momentaneo 1-0, è andata a schiantarsi contro una telecamera, ferendosi al volto. […] In campo Porras è stata sostituita dal quarto uomo, mentre il cameraman è stato prima rimproverato dall’arbitro Cuadra Fernandez per essersi avvicinato troppo al campo, poi espulso per aver continuato a riprendere nonostante l’incidente. La gara, invece, è stata interrotta per qualche minuto prima di riprendere.

