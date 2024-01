O LA VAR O LA SPACCA – POLEMICHE PER LA GOMITATA DI BASTONI A DUDA IN OCCASIONE DEL GOL DI FRATTESI CHE HA PERMESSO ALL’INTER DI BATTERE IL VERONA ALLO SCADERE. UN GESTO PLATEALE NON SANZIONATO DALL’ARBITRO NE’ DAL VAR – L'IRA DEL DIRETTORE SPORTIVO DEL VERONA, SEAN SOGLIANO: “È IMPOSSIBILE CHE IN UNA SALA VAR ARBITRI PREPARATI NON POSSANO AVERE VISTO, NON POSSONO NON AVERE AVVISATO L'ARBITRO. NE USCIAMO UMILIATI...” – VIDEO

il Var funziona come quando e con chi vuole. E mentre nel 2017 non si convalida il gol per la gomitata di Lichstainer oggi si convalida questo dopo la gomitata di Bastoni su Duda #InterHellasVerona Che VERGOGNA, dategli sta stella di cartone #2pesi2misure pic.twitter.com/Utmmb2EFqD — ??Annamaria?? (@Anna_1897) January 6, 2024

Estratto dell’articolo di www.eurosport.it

GOMITATA DI ALESSANDRO BASTONI - INTER VERONA

Grandi polemiche - e non poteva essere altrimenti - dopo il 2-1 tra Inter e Verona del Meazza: oggetto del contendere è il presunto fallo di Bastoni su Duda che arbitro e VAR non hanno ravvisato in occasione del 2-1 poi siglato da Frattesi sul prosieguo dell'azione.

A prendere la parola dopo il match è Sean Sogliano, ds del Verona. "In questo momento sono molto rammaricato e deluso, non fa parte del mio carattere e della storia di questa società. Non faccio moralismi, siamo venuti qui con umiltà e chiediamo rispetto. L'episodio del 2-1 Inter è impossibile che in una sala VAR non possano aver visto che era da annullare.

Non possono non aver avvisato l'arbitro, poteva vederlo anche lui ma al di là di quello tutti abbiamo voluto che il calcio migliorasse col VAR. Impossibile che questo gol sia stato concesso, mi sono lamentato 3 volte in tutta la mia vita. Abbiamo sbagliato anche il rigore, dei professionisti non possono mancare di rispetto".

"Gli errori si accettano, in sala VAR non si può. I tifosi del Verona tornano a casa con un grande torto. Quello che è successo oggi è molto molto grave. L'Inter è la miglior squadra del campionato, è inutile parlare di mercato se poi con tutti i nostri problemi abbiamo la possibilità di andare a casa con un punto, questo è troppo. Non voglio aiuto, ma rispetto. Potevamo prendere 4 gol, siamo inferiori all'Inter ma così è troppo. Siamo in Serie A e poi facciamo queste cose? Oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata" [...]

DAVIDE FRATTESI ESULTA DOPO IL GOL - INTER VERONA DAVIDE FRATTESI E LAUTARO MARTINEZ - INTER VERONA