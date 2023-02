I VECCHI CODICI ULTRAS SONO SALTATI, SI RISCHIA LA GUERRIGLIA DEL TIFO IN EUROPA – L'ASSALTO DEGLI HOOLIGAN DELLA STELLA ROSSA (GEMELLATI CON I NAPOLETANI) AI FEDAYN DELLA ROMA PUÒ APRIRE LA STRADA A GESTI ANALOGHI – È DIFFICILE MONITORARE E FERMARE GRUPPI VIOLENTI CHE ARRIVANO ALL'IMPROVVISO DALL’ESTERO. DAL VIMINALE “MASSIMA ALLERTA” – COME CAMBIA LA GEOPOLITICA DEGLI ULTRAS TRA GEMELLAGGI, RIVALITÀ E VENDETTE – VIDEO

Estratto dell’articolo di Franco Giubilei per “La Stampa”

ASSALTO DEGLI ULTRAS DELLA STELLA ROSSA A ROMA

«L'episodio di Roma, l'attacco di un gruppo ultrà dall'estero in assenza di un incontro della propria squadra, è totalmente anomalo e fa saltare i codici ultrà». Il sociologo dello sport Pippo Russo ci vede il rischio che il raid del gruppo serbo sia solo il primo su una scala europea, e che possa aprire la strada ad altri gesti analoghi. Si disegna così un profilo internazionale inedito del fenomeno, con manifestazioni imprevedibili e quindi impossibili da controllare.

La discesa a Roma degli hooligans della Stella Rossa gemellati con quelli del Napoli e l'assalto ai Fedayn giallorossi potrebbe essere imitato da altri gruppi stranieri. Per questo ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha dato indicazioni per un aumento dell'attenzione nelle zone esterne agli stadi e di «massima attenzione» ai punti di incrocio delle tifoserie in movimento, chiaro riferimento agli ultimi incidenti in autostrada. […]

I precedenti sono scarsi o sconosciuti: gli Ultras Nizza si sono uniti a laziali e interisti contro i napoletani e dopo la strage dell'Heysel gli juventini hanno giurato odio eterno ai fan del Liverpool. […]

I parametri tradizionali così vanno all'aria: «Una tifoseria straniera che si prende lo striscione per conto dei napoletani non ha precedenti e altera completamente l'equilibrio - dice il sociologo - gli incidenti fra napoletani e romani in autostrada ce li si poteva aspettare, ma che in casa della Roma arrivino gli ultras serbi partiti da Belgrado viola le regole non scritte di quel mondo».

La geografia dei gemellaggi vede i napoletani coi tifosi di Stella Rossa e Borussia Dortmund, gli interisti con Ultras Nizza, i laziali con Real Madrid e Chelsea, gli juventini con Legia Varsavia e Den Haag, i viola con Sporting Lisbona, i milanisti con Partizan Belgrado, i veronesi con Real Madrid e Chelsea, i romanisti con Panathinaikos, i genoani con Panionios e i doriani con Olympique Marsiglia.

Dai gemellaggi all'odio per il nemico comune il passo è breve, i serbi assaltano i romanisti e la situazione agita l'ambiente ultrà italiano. Così la curva nord interista, la prima a condannare l'agguato malgrado detesti la Roma: «Se è vero che non esistono regole scritte nel nostro mondo, le dinamiche di rivalità devono consumarsi faccia a faccia e non con atti indegni». […]

La geopolitica ultras ha la sua rete di gemellaggi che si traduce, a volte automaticamente a volte no, nell'odio per i nemici della tifoseria amica. Amicizia, come per laziali e ultras di Real Madrid, che talvolta si è saldata anche politicamente, vedi lo striscione esposto al Bernabeu anni fa: «Un saluto romano al nostro amico italiano».

Sebastien Louis, ex ultrà dell'Olympique Marsiglia, oggi storico, illumina sotto queste nuove luci il raid serbo a Roma: «I Fedayn sono gemellati coi Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria, un altro motivo di rivalità per gli ultras della Stella Rossa. La presa dello striscione Fedayn, un monumento del mondo ultrà, è vissuto come un trauma: i commenti parlano di «colpo al cuore» e addirittura di un «11 settembre del tifo italiano». I gruppi a questo punto potrebbero risvegliarsi, anche se è molto difficile fare previsioni.

