1. IL GRAN FINALE CERTIFICA LA BELLEZZA DEL NAPOLI

Estratto dell'articolo di Gigi Garanzini per “la Stampa”

Gran finale allo Stadium, E scudetto al Napoli una volta per tutte. Se non ancora con il sigillo dell'aritmetica, di sicuro con quello della suggestione, perché ad un primo tempo sciapo, in linea con le ultime uscite, è seguita una ripresa in grande stile: in cui, dai e dai, e nonostante tanti errori di rifinitura e di mira è arrivata a tempo scaduto la vittoria che certifica la stagione trionfale.

[…] Sicchè il verdetto, che parrebbe discutibile sulla base di quel finale convulso, in realtà di grinze ne fa poche. In avvio la Juve aveva nelle gambe le ruggini di giovedì e in testa, ben in testa, la sfida di dopodomani a San Siro che vale la semifinale di Coppa Italia.

Mentre il Napoli di questi tempi, dopo la prima sconfitta col Milan, era soltanto parente dello squadrone che fu. Così in un tempo intero, il primo, i portieri non sono praticamente intervenuti. E se la Juve qualcosina l'aveva comunque creata, il Napoli si era fermato al solletico. […]

E nel secondo il film è cambiato, per lo scatto d'orgoglio del Napoli. Che ha continuato, come negli ultimi tempi, a cercare invano l'ispirazione vincente nei paraggi dell'area avversaria: ma ha ritrovato la convinzione di volerci provare se non altro con l'intensità di prima. E la sua brava serie di occasioni l'ha prodotta, nonostante la conferma di una certa qual involuzione di Kvara e delle difficoltà di Osimhen di ritrovare la forma migliore. Sino al colpo vincente di Raspadori, […]

2. L’AZZARDO RASPADORI IL TENERO GIACOMO AL POSTO DI KVARA PER DIVENTARE EROE

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per la "Repubblica"

Il tenero Giacomo vi rimanda al minuto 93: un tiro al volo per rovesciare tutto, risultato, equilibrio e quell’idea del calcio italiano senza più risorse. Giacomino Raspadori lo è eccome. Forse non fortunatissimo, ma coraggioso senz’altro. […] gli è bastato un istante.

Giacomino era arrivato a Napoli come il salva mercato, […]. Un azzardo, per lui, tentare subito il salto in una squadra come il Napoli dove nessuno aspetta […]. Giacomino non si è spaventato, anche se prima di ieri sera e dopo quelle fiammate in Europa, l’unica notte bella era stata in Nazionale contro l’Inghilterra, a San Siro. […]

Il sinistro di Raspadori, […] è arrivato tra tuoni e fulmini nemmeno fossimo in agosto. Un temporale tumultuoso come scenografia della seconda vittoria del Napoli contro la Juve […] La destrezza di Giacomino è una di quelle prodezze che non si preparano ma si esprimono, bisogna averle dentro e bisogna saperle osare. Poi, certo, l’imbarazzo di Szczesny, lì a gambe aperte, ha favorito lo svolgersi degli eventi; […] lì dentro ha infilato un pallone esattissimo, un pezzo di futuro e anche il nuovo conteggio dei giorni che mancano allo scudetto. Se non fossi entrato, caro Raspadori, ora sarebbe quasi tutto diverso. Pensaci, Giacomino.

