VEDI ALLA VOCE DEL VERBO ROSICARE - A LEWANDOWSKI IL PREMIO FIFA "THE BEST": E' LUI IL MIGLIOR GIOCATORE DEL 2020. LESA MAESTA': CR7 MOSTRA IL SUO DISAPPUNTO IN DIRETTA MONDIALE – AD AUMENTARE IL GIRAMENTO DI PALLE DEL PORTOGHESE ANCHE IL FATTO CHE SI SIA DOVUTO SCIROPPARE LA DIRETTA STREAMING ORGANIZZATA DALLA FIFA - LA CHICCA: CRISTIANO HA VOTATO ANCHE MESSI. MESSI NON HA VOTATO CR7 - VIDEO

CR7

Robert Lewandowski ha vinto il premio FIFA the Best 2020. Lui è il miglior giocatore di questa stagione. Il polacco ha battuto Messi e Cristiano Ronaldo. E il portoghese ha tolto la scena al bomber del Bayern Monaco con una reazione che è diventa in breve tempo virale. Il numero 7 della Juventus ha mostrato tutto il suo disappunto, forse più per essere lì a guardare vincere un avversario che per non aver vinto il premio.

Le smorfie di Ronaldo dopo il premio a Lewandowski

Lewandowski è il miglior giocatore del 2020, tutto come previsto. Giusto così. Perché il polacco con i suoi gol ha trascinato il Bayern, che ha conquistato cinque trofei in meno di tre mesi tra giugno e settembre. Un capolavoro quello firmato da Flick e dai suoi ragazzi. Il bomber si prende la scena oltre che i riconoscimenti, ma Cristiano Ronaldo con le sue smorfie in diretta mondiale ha fatto capire di non essere troppo felice, probabilmente più che per il premio a Lewandowski per dover essere presente obbligatoriamente stavolta nella diretta streaming organizzata dalla FIFA.

CR7 LEWANDOWSKI

Il bomber del Bayern ha chiuso con 52 punti e ha preceduto Cristiano Ronaldo che ne ha ottenuti 38, podio anche per Messi con 35. Quarto Mané che ha ottenuto 29 punti, quinto De Bruyne con 26. Nella top ten anche Salah (25), Mbappé (19), Thiago Alcantara (17) e Neymar (16).

I premi del FIFA The Best

LEWANDOWSKI

Manuel Neuer miglior portiere del 2020, mentre Jurgen Klopp a sorpresa ha vinto il premio di miglior allenatore, ottenuto per il secondo anno consecutivo. Son ha vinto il Puskas Award .Il 17enne italiano Mattia Agnese ha ottenuto il premio Fair Play della FIFA per aver salvato la vita a un calciatore avversario.

