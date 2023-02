UN VERO "ORSO" DURO - IL MAGIC MOMENT DI RICCARDO ORSOLINI, CHE CON I SUOI 4 GOL E 2 ASSIST NELLE ULTIME 5 PARTITE STA PORTANDO IL BOLOGNA DI THIAGO MOTTA VICINO ALLA QUALIFICAZIONE EUROPEA - LE SUE PRESTAZIONI STANNO ATTIRANDO MOLTE ATTENZIONI MA RIUSCIRÀ A RIPETERSI ANCHE LONTANO DA BOLOGNA? - VIDEO: LA SUA ESULTANZA SCATENATA DOPO LA VITTORIA (CON GOL) CONTRO L'INTER…

1. ORSOLINI-SHOW, DECISIVO ANCHE CON L'INTER: IL MERCATO CHIAMA, IL BOLOGNA LO BLINDA

Estratto da www.calciomercato.com

[…] Riccardo Orsolini è finalmente tornato a mostrare tutto il talento che ne aveva fatto uno dei giocatori più richiesti e ambiti del mercato italiano. […] In totale per l'esterno classe 1997 sono 4 gol e 2 assist nelle ultime 5, non a caso coincise con 4 vittorie e 1 sconfitta, l'unica gara in cui è rimasto a secco.

IL RINNOVO

Da tempo il club emiliano sta lavorando con il suo agente per cercare di mettere nero su bianco un rinnovo di contratto che soddisfi tutte le parti e che metta in sicurezza un accordo in scadenza 30 giugno 2024. L'ex Ascoli ho ribadito a mezzo stampa che "non c'è fretta", […]

IL MERCATO CHIAMA

Dietro quel "non c'è fretta" c'è però di più. Orsolini sa che queste prestazioni hanno riattirato l'attenzione su di sé anche in chiave mercato e, sebbene nelle ipotesi rinnovo non si sia parlato di clausola rescissoria, la promessa di ascoltare offerte provenienti da qualche big all'ascolto c'è già stata da parte di tutti. Nelle ultime 3 sessioni di mercato, rispettivamente, hanno pensato ad Orsolini, soltanto in Italia, il Sassuolo in vista di una cessione di Berardi, la Fiorentina per l'addio di Nico Gonzalez e anche la Lazio che in previsione di un addio di Pedro vuole assicurarsi un talento italiano da affiancare a Zaccagni e Felipe Anderson. […]

2. BALLA BALLA ORSOLINI, L'IRREFRENABILE GIOIA NEGLI SPOGLIATOI DEL MATCH-WINNER DI BOLOGNA-INTER

Estratto da www.repubblica.it

Al rientro negli spogliatoi Riccardo Orsolini, autore del gol decisivo nella vittoria del Bologna sull'Inter 1-0, si lascia andare ai festeggiamenti con un riso irrefrenabile […]

