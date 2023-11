VI RICORDATE DI ASAMOAH GYAN? L'ATTACCANTE GHANESE SIMBOLO DEL CAMMINO DELLA SUA NAZIONALE AL MONDIALE DEL 2010? È STATO CONDANNATO A RISARCIRE LA SUA EX MOGLIE PER IL MANTENIMENTO DEI SUOI 3 FIGLI - L'EX CALCIATORE (CHE HA GIOCATO ANCHE IN ITALIA PER L'UDINESE E PER IL MODENA) HA SEMPRE SMENTITO DI ESSERE IL PADRE BIOLOGICO DEI BIMBI, MA UN TEST DEL DNA HA SMENTITO LA SUA TESI - IL TRIBUNALE DEL GHANA GLI HA IMPOSTO DI REGALARE ALL’EX MOGLIE UNA CASA NEL REGNO UNITO UN’ALTRA AD ACCRA, IN GHANA, UN DISTRIBUTORE DI BENZINA E DUE AUTO, OLTRE A…

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Sono molti i guai nei quali è incappato Asamoah Gyan, ex attaccante ghanese ritiratosi nel giugno scorso, che in Italia ha indossato le maglie di Udinese (2003-2004 e 2006-2008) e Modena (2004-06). Il quasi 38enne è stato condannato a risarcire la sua ex moglie al termine di una disputa che lo ha indicato come il padre biologico dei loro tre figli. Gyan e la sua ex moglie, Gifty, sono infatti al centro di una battaglia legale da tre anni. L’ex capitano del Ghana (51 gol in 109 presenze) ha sempre negato che i tre figli fossero suoi e di conseguenza, come riportato dalla Bbc, gli è stato intimato di sottoporsi al test del Dna.

[…] Irisultati hanno smentito le sue affermazioni. Così un tribunale del Ghana gli ha imposto di regalare all’ex moglie una casa nel Regno Unito […] , un’altra ad Accra, in Ghana, un distributore di benzina e due auto. Non solo. Inoltre, Gyan dovrà anche pagare quasi duemila euro al mese all’ex moglie per il mantenimento dei loro tre figli. […]

