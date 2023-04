VI RICORDATE DI VAMPETA? UN GIUDICE BRASILIANO HA DISPOSTO PER L'EX CENTROCAMPISTA DELL'INTER IL SEQUESTRO DI MEDAGLIE, TROFEI E CIMELI, OLTRE AL BLOCCO DEL CONTO CORRENTE. IL MOTIVO? HA ACCUMULATO UN DEBITO DI QUASI 60 MILA EURO VERSO LA SCUOLA DELLE FIGLIE - LA VITA SPERICOLATA DEL CALCIATORE: NEL 1999 FU IL PRIMO BRASILIANO A POSARE NUDO PER LA RIVISTA GAY "G MAGAZINE", NELLA SUA VITA HA DICHIARATO DI AVERE AVUTO PIÙ DI 400 DONNE E IN UN'INTERVISTA A "PLAYBOY" RIVELÒ...

vampeta

Estratto dell'articolo di Niccolò Maurelli per www.repubblica.it

Un debito di 300 mila real brasiliani (quasi 60 mila dollari) verso la scuola delle figlie, ora maggiorenni. Vampeta – gli interisti lo ricordano bene – torna a far parlare di sé. Il giudice ha già disposto il sequestro di medaglie, trofei e capi d'abbigliamento, nonché il blocco del conto corrente – ci sono poco più di 600 dollari – dell'ex calciatore, che entro sabato 29 aprile dovrà anche elencare tutti i suoi beni soggetti a pignoramento.

In tribunale Vampeta ha sostenuto che la responsabile del contratto con la scuola fosse la sua ex moglie, che si è difesa spiegando di non aver potuto provvedere al pagamento perché l'ex Inter sarebbe in ritardo anche con gli alimenti. In passato lo aveva anche accusato di averla picchiata.

vampeta

Il soprannome di Marcos André Batista Santos, Vampeta, deriva dall'unione tra le parole "vampiro" e "capeta" (diavolo). […]La sua carriera iniziò in Olanda, al Psv, dove giocava insieme a Ronaldo il Fenomeno. È proprio grazie al suggerimento dell'amico Ronaldo che il presidente nerazzurro Massimo Moratti decise di sborsare 30 miliardi di lire al Corinthians per portare Vampeta all'Inter. Stagione 2000/2001: il bilancio del brasiliano è disastroso. Una sola presenza in Serie A.

[…] Giancarlo Antognoni, all'epoca direttore generale della Viola, di lui disse: "È un Tardelli moderno". Il caso vuole che proprio Tardelli – subentrato a Lippi sulla alla guida dell'Inter – relegò Vampeta in panchina. […]

vampeta

Ma Vampeta viene ricordato soprattutto per le sue giocate fuori dal campo. Nel 1999 fu il primo brasiliano a posare nudo per la rivista gay "G Magazine". Spiegò di essersi spogliato per soldi: "Mi hanno pagato 80mila dollari e una buona parte l’ho destinata in beneficenza per ristrutturare un cinema a Nazaré das Faronhas, il mio paese".

In un’intervista a Playboy, parlò così della sua esperienza a Milano e Parigi: "Moratti sa tutto di petrolio, ma di 'bola' non s’intende. Milano è una città di negozi dove piove sempre. Neppure Parigi mi piace: c’è la torre, ci sono i musei, ma preferisco la spiaggia di Bahia, per chi sa vivere non c’è posto migliore. La mia seconda patria è l’Olanda, un Paese libero: donne, droga, birra. La gente fuma, beve e si fa gli affari propri".

vampeta

La sua esperienza con le donne? "Ne ho avute più di 400", ha raccontato. Davanti al presidente brasiliano – in un ricevimento dopo la vittoria del Mondiale – si è esibito in alcune capriole. Vampeta ha chiuso la sua carriera nel suo paese d'origine, passando per il Brasiliense e il Goias, una squadra che lui disse essere piena "bambi", un termine che in Brasile viene usato per etichettare in modo dispregiativo gli omosessuali. […]

