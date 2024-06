4 giu 2024 16:20

VIA ALL’ENNESIMO VALZER DI PANCHINE! RAFFAELE PALLADINO E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA – PER VINCENZO ITALIANO C'E' IL BOLOGNA MA SI PUO' APRIRE ANCHE LA PISTA LAZIO SE LOTITO ROMPE CON TUDOR – PER ALLENARE I BIANCOCELESTI IN CORSA ANCHE SERGIO CONCEIÇAO CHE DOPO AVER LASCIATO IL PORTO E’ CORTEGGIATO PURE DAL MARSIGLIA – PER LA PANCA DEL MONZA IPOTESI MARCO BARONI (CHE HA LASCIATO IL VERONA) - SARRI DICE NO AL PANATHINAIKOS E ASPETTA...