20 apr 2023 19:02

DALLA VIA EMILIA AL TETTO D’EUROPA - CON INZAGHI, PIOLI E ANCELOTTI L’EMILIA ROMAGNA FA SCUOLA IN CHAMPIONS. I TRE ALLENATORI SONO NATI A QUALCHE CENTINAIO DI CHILOMETRO DI DISTANZA (ANCELOTTI A REGGIOLO, PIOLI A PARMA E INZAGHI A PIACENZA) E ORA SI GIOCANO LE SEMIFINALI DELLA COPPA PIU' PRESTIGIOSA – IL GOVERNATORE BONACCINI: “SICURI CHE PEP GUARDIOLA NON ABBIA ORIGINI EMILIANO-ROMAGNOLE?” – LA CHAMPIONS SEGNA IL TRIONFO DELLA SCUOLA ITALIANA DI ALLENATORI...