Estratto dell'articolo di Marino Petrelli per “il Messaggero”

Sono scattati i play off in Nba […] con le tante novità all'orizzonte. La prima, la più immediata, il nuovo contratto collettivo firmato tra la lega statunitense e il sindacato giocatori e valido fino al 2030. Servirà, tra le altre cose, a scoraggiare le squadre a sforare ulteriormente la "luxury tax", ma anche a garantire ai giocatori aumenti contrattuali fino al 140 per cento in più, rispetto all'attuale 120%.

Il tutto, secondo il Commissioner Adam Silver, nell'ottica di arrivare a generare ricavi oltre i 10 miliardi di dollari entro pochi anni. Magari con qualche franchigia in più. […] Intanto, è corsa all'anello. Chi vincerà?

Difficile fare pronostici. Milwaukee e Denver sono arrivate prime rispettivamente a Est e a Ovest, sarebbero le favorite d'obbligo, ma non è così. Dalla parte atlantica spingono Boston e Philadelphia, ma anche le due squadre di New York possono dare fastidio. A Ovest, invece, Phoenix rinforzata con Kevin Durant, e i Golden State Warriors, campioni Nba in carica e arrivati sesti, possono puntare in alto. Senza dimenticare i Los Angeles Lakers […] sempre capaci di essere una squadra da titolo con Lebron James che, a 38 anni compiuti, ha raggiunto per la sedicesima volta i play off in carriera.

IL TABELLONE A EST

I Milwaukee Bucks hanno chiuso in testa e avranno al primo turno i Miami Heat. I Boston Celtics, secondi, giocheranno contro gli Atlanta Hawks. Interessante la sfida tra Philadelphia (terza) contro i Brooklyn Nets (sesti) che hanno perso per strada i pezzi pregiati, Durant e Irving, ma hanno chiuso in crescendo. Allo stesso modo, Cleveland contro New York Knicks, quarta contro quinta, promette grande equilibrio e, chissà, qualche sorpresa.

IL TABELLONE A OVEST

I Denver Nuggets, primi, se la vedranno con i Minnesota Timberwolwes. Memphis contro Los Angeles Lakers è anche una sfida generazionale tra Ja Morant, 24 anni ad agosto, e Lebron James, 39 da compiere il prossimo dicembre. […] Una serie dall'esito non del tutto scontato, così come quella tra i Sacramento Kings e i campioni in carica di Golden State, terzi e sesti in stagione regolare.

I Warriors […] sono una squadra temibilissima quando gioca come sa. I Kings, invece, ritrovano i play off dopo 17 anni. L'ultima volta era stato nel 2006, […]Hanno una squadra giovane e talentuosa, il loro allenatore Mike Brown è stato di fatto nominato "coach dell'anno", anche se manca l'ufficialità, e un pubblico molto appassionato sugli spalti.

Non sarebbe così strano vederli eliminare Golden State. Suns contro Clippers chiude il tabellone a Ovest. […]. La stagione regolare ha fatto registrare quasi 22 milioni e 500 mila spettatori complessivi con 791 "sold out", i play off sono uno spettacolo tutto diverso. Da vivere tutti di un fiato fino a giugno quando avremo i nuovi campioni.