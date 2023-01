DAGOREPORT: TERZO POLO ADDIO - COME MAI IL VARIABILE RENZI È PASSATO DAGLI SLURP! SLURP! ALLE CRITICHE VELENOSE VERSO LA MELONI? IL RAPPORTO SI È INCRINATO QUANDO, AL TEMPO DELLA FINANZIARIA, GIORGIA DETTE UDIENZA A PALAZZO CHIGI A CALENDA - RENZI GRADÌ POCO L’INCONTRO (EUFEMISMO) E AFFERRO' IL BASTONE - RENZI E CALENDA NON SI PARLANO PIU' E DOPO LE REGIONALI IL TERZO POLO SI SPACCA - FATTO L'ACCORDO PER LE EUROPEE DEL '24 DI CALENDA CON GOZI (MACRON, RENEW EUROPE) PER FOTTERE RENZI...