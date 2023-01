“METTI QUELLO CHE CAZZO VUOI” – SENTITE LA RISPOSTA DI ’GNAZIO LA RUSSA A UN GIORNALISTA CHE GLI CHIEDE IN CHE VESTE STIA PARTECIPANDO A UN EVENTO ELETTORALE DI FRATELLI D'ITALIA IN LOMBARDIA (POI AMMETTE “SONO QUI COME PRESIDENTE DEL SENATO”) – MA È NORMALE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO CONTINUI A PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE? IL SUO RUOLO NON DOVREBBE ESSERE "SUPER PARTES"? - VIDEO STRACULT: 'GNAZIO IMITA LA MOGLIE QUANDO A TAVOLA DISDEGNA LE LUMACHE