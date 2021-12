VICTOR OSIMHEN NON PARTECIPERÀ ALLA COPPA D'AFRICA CON LA NIGERIA! L'ATTACCANTE DEL NAPOLI È IN PATRIA E HA IL COVID: E’ STATO TROVATO POSITIVO QUANDO STAVA PER RIENTRARE IN ITALIA PER UNA VISITA ALLO ZIGOMO OPERATO...

(ANSA) - Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria. L'attaccante del Napoli è in Nigeria ed ha il Covid da ieri, con una positività emersa quando stava per partire in aereo per Napoli per una visita allo zigomo operato. Osimhen ha comunicato ai vertici della Nigeria di non poter partecipare alla Coppa d'Africa al via il 9 gennaio, una volontà compresa dalla Federcalcio nigeriana che infatti ha rinnovato le convocazioni sostituendo Osimhen con Onhekuru, che gioca in Grecia nell'Olimpiacos. L'attaccante del Napoli quindi resta in Nigeria aspettando di guarire per poi partire per Napoli e riprendere ad allenarsi.

