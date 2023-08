30 ago 2023 12:39

V PER VICTORINO: È MORTO A 71 ANNI WALDEMAR VICTORINO, EX ATTACCANTE URUGUAGIO CHE HA GIOCATO NEL CAGLIARI NELLA STAGIONE-1982-1983 - ERA RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI IN OSPEDALE DOPO UN TENTATIVO DI SUICIDIO MA I MEDICI NON SONO RIUSCITI A SALVARLO - "EL PISCADOR" ERA NOTO ANCHE PER AVER ISPIRATO IL PERSONAGGIO DI RAMON VICTORINO NEL CARTONE GIAPPONESE "HOLLY E BENJI"